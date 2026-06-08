Η ΕΛ.Α.Σ. “φρενάρει” τα περί “μεταγραφών” από τον ΣΥΡΙΖΑ: “Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class”

«Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες», αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), στον απόηχο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προκρίνει την σύμπλευση και αποκλείει την αντιπαραθετική πορεία των δύο κόμματων.

Για το κρίσιμο θέμα των υποψηφιοτήτων στις επόμενες εκλογές οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι «θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη». Υπογραμμίζουν ότι «έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 6/6 από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου να σταθεί το κόμμα «δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα».

Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν τέσσερις ψηφοφορίες: για τη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος και για τις τρεις τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραφαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καρυστιανάκη, Παναγιώτοπουλος).

Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Ο Παύλος Πολάκης αντίθετα κατά την αποχώρηση του από την συνεδρίαση, είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% (και 45% η τροπολογία Μπουλέκου). Από την άλλη πλευρά, πάντως, έλεγαν ότι αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, πράγμα που όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει.

Σε δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη, που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει ανέφερε ακόμη.