Σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από όπου αποφοίτησε ως διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Από το 1967 και για αρκετά χρόνια άσκησε το επάγγελμά του στη Λάρισα, διατηρώντας δικό του γραφείο μελετών και κατασκευών, πριν τον κερδίσει ολοκληρωτικά η πολιτική. Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάννα Κόρακα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες.

Η κοινοβουλευτική του πορεία ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία το 1974, μια έδρα που κράτησε για πολλές δεκαετίες.

Υπηρέτησε σε καίριες κυβερνητικές θέσεις, αναλαμβάνοντας μερικά από τα πιο κρίσιμα υπουργεία της χώρας:

Υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980): Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981): Στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989): Στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη.

Στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη. Υπουργός Οικονομικών & Εθνικής Οικονομίας (1990-1991): Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1991-1993): Επίσης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Επίσης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2004-2009): Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή. Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές του θητείες, καθώς διαχειρίστηκε τη μεταολυμπιακή περίοδο και τη δρομολόγηση μεγάλων οδικών αξόνων και υποδομών (όπως οι επεκτάσεις του Μετρό και μεγάλοι εθνικοί αυτοκινητόδρομοι).

Το 1997, στο 4ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος, την οποία τελικά κέρδισε ο Κώστας Καραμανλής. Ένα χρόνο αργότερα, το 1998, διαγράφηκε από το κόμμα μετά από διαφωνίες, ωστόσο επανεντάχθηκε πανηγυρικά το 2001 ως επικεφαλής του σχεδιασμού της παράταξης.

Η αυλαία της πολιτικής του καριέρας έπεσε οριστικά τον Οκτώβριο του 2009. Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας —στις πρόωρες εκλογές τις οποίες ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον τότε πρωθυπουργό— ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και ανακοίνωσε την πλήρη και οριστική αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική δράση.