Στη ΓΑΔΑ ο Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς – Πώς απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται σήμερα Δευτέρα 8/6 ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 6/6, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε ισραηλινό στόχο.

Ο 37χρονος, πατέρας δύο παιδιών, λίγο μετά τις 7 το πρωί έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά και με συμβατικά αυτοκίνητα και περιπολικά μεταφέρθηκε στο κτίριο της ΓΑΔΑ. Από εκεί μέσα στην ημέρα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

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Τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων.

Στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές.

Οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτάθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του και τυχόν διασυνδέσεις με πρόσωπα στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι εκτός από τις απαντήσεις που θα δώσουν τα ψηφιακά μέσα του κατηγορούμενου, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε περισσότερα ύποπτα άτομα.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο Παλαιστίνιος που αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις, φέρεται να είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς ωστόσο να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό.

Μάλιστα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν εάν το Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, μπορεί να αποτελούσε στόχο.

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Ανάρτηση για την υπόθεση έκανε στο Χ και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανάφεροντας χαρακτηριστικά: «Από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».

Πώς απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα

Η σύλληψη του 37χρονου ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια μιας ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που ξεκίνησε από την Κύπρο, μετά από πληροφορίες που έδωσε η Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο αποκάλυψε ότι διατηρούσε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κυπριακές Αρχές της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής να συνεργαστούν ώστε τελικά απετράπη το σχέδιο επίθεσης κατά ισραηλινού στόχου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν, στις αρχές Μαΐου, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία δύο υπόπτων μελών της Χαμάς στην Κύπρο.

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Οι κυπριακές αρχές διερεύνησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία και προχώρησαν στις 21 Μαΐου στον εντοπισμό του πρώτου από τους δύο, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα.

Στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες οι Αρχές συνέλαβαν και τον δεύτερο βασικό κατηγορούμενο, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιο.

Μετά την ανάκριση των δύο ανδρών, ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μαζικό χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου, είτε στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 32χρονος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στη συνέχεια ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα βρισκόταν στο στόχαστρο και των γερμανικών αρχών.