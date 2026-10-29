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Κριστίν Λαγκάρντ: Παραιτείται από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027

Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου θα αρχίσει σήμερα

Κριστίν Λαγκάρντ: Παραιτείται από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:03

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.

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Μάλιστα, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της, η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίστηκε με τσιρότα στο πρόσωπο, διευκρινίζοντας ότι έκανε μια μικρή επέμβαση.

«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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