Κρίσιμη μέρα για τη Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση αποφασίζει για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού

Πολύ κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τη Γαλλία, καθώς θα διεξαχθεί στην Εθνοσυνέλευση η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, με τις συνθήκες να μην είναι καθόλου ευνοϊκές για αυτόν, είναι πιθανό να γίνει ο τέταρτος πρωθυπουργός που αλλάζει από το 2022, μετά τους Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ, αριθμός-ρεκόρ για την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία.

Εάν, όπως αναμένεται, δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό θα βαθύνει την οικονομική και πολιτική κρίση της χώρας και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και το μέλλον της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος μέχρι στιγμής απορρίπτει τα δύο σενάρια που κυκλοφορούν στον γαλλικό Τύπο ως εναλλακτικές για την υπέρβαση του αδιεξόδου: τις πρόωρες εκλογές και τη δική του παραίτηση.

Παρόλο που ακόμη και δικοί του πολιτικοί σύμμαχοι θεωρούν αναπόφευκτη την προσφυγή στις κάλπες, ο Μακρόν επιμένει ότι οι συσχετισμοί στη γαλλική Εθνοσυνέλευση είναι δεδομένοι.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, δείχνουν πως το πολιτικό σκηνικό δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα αν γίνουν νέες εκλογές, πέρα από μία μικρή ενίσχυση της Ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά και της Αριστεράς του Ζαν Λικ Μελανσόν (LFI).

Αφορμή για την απόφαση του Μπαϊρού, που πολλοί χαρακτηρίζουν “πολιτική αυτοκτονία, να ζητήσει αύριο ψήφο εμπιστοσύνης ήταν οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 10/9 κινητοποιήσεις κατά των μέτρων που προανήγγειλε.

Τα σχέδιά του προβλέπουν περικοπές ύψους 43,9 δισ. ευρώ για το 2026, 80% εκ των οποίων θα προέλθουν από περιστολή των δημοσίων δαπανών, κυρίως μείωση στις προσλήψεις στο δημόσιο, «πάγωμα» της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και κατάργηση δύο αργιών.