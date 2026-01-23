Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας σήμερα στο Άμπου Ντάμπι για το μέλλον του πολέμου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος–αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ–στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τον πόλεμο.

Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Εν τω μεταξύ, η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη ξεκίνησε το ταξίδι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να συναντηθεί με την αντίστοιχη ρωσική, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ομάδα μας κατευθύνεται προς τα ΗΑΕ για τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους», έγραψε στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, «η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι τρεις χώρες κάθονται μαζί από την εισβολή της Ρωσίας το 2022».

Επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας θα είναι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU), ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ.

Όπως ανέφερε, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει λάβει «συγκεκριμένες οδηγίες από τον Ρώσο Πρόεδρο», λαμβάνοντας υπόψη «όλες τις λεπτομέρειες της σημερινής συνομιλίας με τους Αμερικανούς».