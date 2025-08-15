Κρεμλίνο: Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες – Εν αναμονή της μεγάλης συνάντησης

Τον δικό του τόνο για τις συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ έδωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή 15/8.

Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο αναφέρει ότι οι συνομιλίες για την Αλάσκα θα φέρουν αποτελέσματα, όπως τονίζει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Το RIA αναφέρει επίσης ότι η συνάντηση του Πούτιν και του Τραμπ θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή βοηθών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

RIA Novosti: Το κλίμα ενόψει των συνομιλιών Πούτιν-Τραμπ είναι «αντιμαχικό»

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι το κλίμα ενόψει των συνομιλιών Πούτιν και Τραμπ είναι «αντιμαχικό», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες θα καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όχι μόνο την Ουκρανία, ανέφερε το RIA, και ότι οι συνομιλίες στοχεύουν στην αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ και όχι μόνο της οικονομίας.