Κραν Μοντανά: «Ήταν όλοι μεθυσμένοι – Είδα κόσμο να τρέχει, άκουγα σειρήνες» λέει Ελληνίδα επισκέπτρια (Βίντεο)

Ελληνίδα επισκέπτρια που βρέθηκε έξω από το μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας λίγα λεπτά πριν το σκηνικό του τρόμου αναφέρθηκε σε όσα έζησε.

Συγκεκριμένα, η Κέλλυ Διολατζή μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR τόνισε ότι πρόκειται για μια ετήσια γιορτή που έγινε στον συγκεκριμένο χώρο και συγκεντρώνει πάντα χιλιάδες νέους.

«Ήταν γεμάτο, πολύς κόσμος, όλοι σε ένταση, διασκέδαζαν, αλλά όταν τους είδα, μέσα μου σκέφτηκα ότι παραήταν μεθυσμένοι» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ξαφνικά είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο. Οι σειρήνες δεν σταματούσαν ούτε λεπτό».