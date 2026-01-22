Κοσμοναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το διάστημα – «Ήταν σαν να πλέαμε μέσα στο φως» (Βίντεο)

Το Βόρειο Σέλας όπως φαινόταν από το διάστημα, κατέγραψε ο Ρώσος κοσμοναύτης της Roscosmos, Σεργκέι Κούντ – Σβέρτσκοφ, μέσα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προσφέροντας εικόνες ενός από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων δύο ετών πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και αποτυπώνουν το σέλας να φωτίζει την ατμόσφαιρα της Γης με εντυπωσιακά χρώματα.

Ο Κουντ – Σβέτσκοφ, σε ανάρτηση που έκανε στις 20 Ιανουαρίου στο Telegram, αναφέρθηκε στην ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, σημειώνοντας ότι από τότε κυριαρχούσε μια έντονη κόκκινη λάμψη. «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων 20 ετών, υπήρχε άφθονο κόκκινο φως. Ήταν σαν να πλέαμε κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα ακτινοβολίας παρόμοιας έντασης είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2003. Το Βόρειο Σέλας, προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, τα οποία συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης και δημιουργούν εντυπωσιακές φωτεινές εμφανίσεις.