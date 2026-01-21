Η φωτογραφία από το Βόρειο Σέλας που εντυπωσιάζει

Μία εντυπωσιακή φωτογραφία του Βόρειου Σέλαος κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό του κοινού. Πίσω από τον φακό βρίσκεται μία Ελληνίδα που εργάζεται στο εξωτερικό σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατάφερε να απαθανατίσει το σπάνιο αυτό φυσικό φαινόμενο και να το μοιραστεί με τους αναγνώστες του Debater.

Στη φωτογραφία, το Βόρειο Σέλας «χορεύει» στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μοναδικούς σχηματισμούς και αποχρώσεις πράσινου και μωβ, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα. Η λήψη αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα τη δύναμη και την ομορφιά της φύσης, θυμίζοντας πόσο καθηλωτικά μπορούν να είναι τα σπάνια φαινόμενα του πλανήτη μας.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι το ελληνικό βλέμμα είναι παντού και μπορεί να ξεχωρίσει, φέρνοντας στο προσκήνιο στιγμές που κόβουν την ανάσα και ταξιδεύουν το κοινό, έστω και νοερά, στα παγωμένα τοπία του Βορρά.