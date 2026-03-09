“Κόλαση” στην Τεχεράνη: Φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει στους δρόμους – Εκρήξεις σε αποχετεύσεις (βίντεο)

Σκηνές… αποκάλυψης εκτυλίσσονται στους δρόμους της Τεχεράνης, από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που έχουν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Συγκεκριμένα, από τα χτυπήματα, το πετρέλαιο ρέει φλεγόμενο μέσα στην πόλη, προκαλώντας πολλές φορές ακόμα και εκρήξεις, με βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα να δείχνουν λωρίδες φωτιάς μέσα στην πόλη.

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehran pic.twitter.com/00vKSORe5D— Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 7, 2026

Παράλληλα, σε ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται έκρηξη που γίνεται από το φλεγόμενο πετρέλαιο μέσα σε αγωγούς αποχέτευσης.

Drains across the Iranian capital Tehran are continuing to explode after earlier Israeli and US strikes on oil depots and infrastructure.



Medical experts are warning the toxic smoke and runoff has increased the risk of deadly illnesses, including cancer. pic.twitter.com/yJxbH8WDju March 9, 2026

Σημειώνεται πως ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον τέσσερις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή ο ουρανός της Τεχεράνης παρέμενε μαύρος από τους πυκνούς καπνούς, ενώ έπεφτε μαύρη βροχή.

Κανείς δε γνωρίζει μέχρι στιγμής πως η μαύρη τοξική βροχή έχει επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο τοξικός καπνός και τα μολυσμένα υγρά που διαρρέουν έχουν αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, όπως υδρογονάνθρακες, θείο και οξείδια του αζώτου, που επιβαρύνουν σοβαρά την ποιότητα του αέρα και την υγεία των κατοίκων.