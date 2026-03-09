Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

“Κόλαση” στην Τεχεράνη: Φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει στους δρόμους – Εκρήξεις σε αποχετεύσεις (βίντεο)

Προειδοποιήσεις ειδικών για τον τοξικό καπνό

“Κόλαση” στην Τεχεράνη: Φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει στους δρόμους – Εκρήξεις σε αποχετεύσεις (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σκηνές… αποκάλυψης εκτυλίσσονται στους δρόμους της Τεχεράνης, από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που έχουν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Συγκεκριμένα, από τα χτυπήματα, το πετρέλαιο ρέει φλεγόμενο μέσα στην πόλη, προκαλώντας πολλές φορές ακόμα και εκρήξεις, με βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα να δείχνουν λωρίδες φωτιάς μέσα στην πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται έκρηξη που γίνεται από το φλεγόμενο πετρέλαιο μέσα σε αγωγούς αποχέτευσης.

Σημειώνεται πως ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον τέσσερις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή ο ουρανός της Τεχεράνης παρέμενε μαύρος από τους πυκνούς καπνούς, ενώ έπεφτε μαύρη βροχή. 

Κανείς δε γνωρίζει μέχρι στιγμής πως η μαύρη τοξική βροχή έχει επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο τοξικός καπνός και τα μολυσμένα υγρά που διαρρέουν έχουν αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, όπως υδρογονάνθρακες, θείο και οξείδια του αζώτου, που επιβαρύνουν σοβαρά την ποιότητα του αέρα και την υγεία των κατοίκων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ