Τραμπ: Τι κρύβεται πίσω από το σχέδιο επιβολής δασμών 10% σε οκτώ χώρες της Ευρώπης που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία

Δασμούς ύψους 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να περιορίσει κάθε μορφή διεθνούς στήριξης προς το αρκτικό νησί.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διακηρυγμένη επιδίωξή του να ενισχύσει την αμερικανική επιρροή στην περιοχή, ακόμη και με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απόφαση άνευ προηγουμένου

Το BBC χαρακτηρίζει την απόφαση άνευ προηγουμένου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καταφύγει σε παρόμοιες απειλές και μονομερείς ενέργειες.

Την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να εμφανιστεί ενωμένη απέναντι στις δηλώσεις περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, αρκετές χώρες απέστειλαν στρατιωτικά τμήματα στο νησί, δηλώνοντας έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο.

Σε απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα εμπορικά μέτρα θα κλιμακωθούν περαιτέρω.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με το BBC, εντείνει τον κίνδυνο ενός ευρύτερου οικονομικού πολέμου, ακόμη και μεταξύ παραδοσιακών συμμάχων των ΗΠΑ.

Το ίδιο μέσο εκτιμά ότι οι επιλογές Τραμπ οδηγούν το διεθνές σύστημα σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά, με ορισμένους αναλυτές να κάνουν λόγο για στρατηγική που θα μπορούσε να κλονίσει ακόμη και τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ο Guardian υπογραμμίζει ότι οι απειλές και οι δασμοί υπονομεύουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών κρατών. Όπως αναφέρει, η τακτική Τραμπ φαίνεται να αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης, τη διάσπαση της ευρωπαϊκής ενότητας και την αποδυνάμωση των συμμάχων της Δανίας και της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.