Κίνα: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα – Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους

Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν πάνω σε στροφή έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή, που επικαλέστηκε τη διεύθυνση των σιδηροδρόμων της Κουνμίνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διεύθυνση των σιδηροδρόμων ενεργοποίησε το σχέδιο άμεσης επέμβαση και συνεργάστηκε με τις τοπικές αρχές για να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», σύμφωνα με αυτή την τελευταία.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, πρόσθεσε η διεύθυνση των σιδηροδρόμων της Κουνμίνγκ, διαβεβαιώνοντας πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο χαρακτηρίζεται πλέον το μεγαλύτερο στον κόσμο· έχει μήκος 160.000 χιλιομέτρων. Εκτελούνται δισεκατομμύρια δρομολόγια ετησίως.

Το σημερινό είναι το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της τελευταίας δεκαετίας και πλέον στον γίγαντα της Ασίας.

Αν και γενικά επαινείται για την αποτελεσματικότητά του, το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο τα τελευταία χρόνια μπήκε στο μικροσκόπιο εξαιτίας σοβαρών δυστυχημάτων, ιδίως αυτού του 2011 στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όταν σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 200.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους υπό παρόμοιες περιστάσεις το 2021, στη βορειοδυτική επαρχία Γκανσού, όπου συρμός έπεσε πάνω σε εργαζόμενους.