Κίνα: “Εσωτερική απόφαση του Ιράν την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ”

Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα εσωτερική απόφαση του Ιράν την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

«Ενημερωθήκαμε για το θέμα. Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη από την ιρανική πλευρά με βάση το Σύνταγμά της», δήλωσε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα ζητεί (από όλες τις πλευρές) να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να επιστρέψουν στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση της έντασης», επανέλαβε ο Γκούο.

Εξάλλου ο ίδιος τόνισε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια από το εξωτερικό που θα έχει στόχο τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

«Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, με οποιοδήποτε πρόσχημα, και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν θα πρέπει να γίνουν σεβαστές», υπογράμμισε ο Γκούο όταν ρωτήθηκε για τις αμερικανικές και τις ισραηλινές απειλές.

Το Ισραήλ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα αποτελέσει «στόχο», πριν καν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα κρατήσει καιρό» χωρίς την έγκρισή του.

Ιρακινές ένοπλες ομάδες

Στο μεταξύ ένοπλες, φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ χαιρέτισαν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Μπαντρ, μια ένοπλη ομάδα με μεγάλη επιρροή που εκπροσωπείται και στο ιρακινό κοινοβούλιο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «είναι ο τρίτος ηγέτης που κρατά τον πυρσό αυτού του μεγάλου ισλαμικού έργου» και θα φροντίσει για «την ευλογημένη συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης».

Ο σιίτης ηγέτης Κάις αλ Χαζάαλι, επικεφαλής της οργάνωσης Ασάιμπ Αχλ αλ Χακ, επίσης έκανε λόγο για «τη συνέχιση» και «την ενίσχυση του ρόλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως κεντρικού πυλώνα του άξονα της αντίστασης».

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, μια άλλη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση, επίσης χαιρέτισε την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «του καλύτερου διαδόχου για τον καλύτερο προκάτοχο».

Και άλλες φιλοϊρανικές οργανώσεις του Ιράκ, όπως οι Ταξιαρχίες Σαγιέντ αλ Σουχάντα, αλλά και ο σιίτης ιερωμένος Άμαρ αλ Χακίμ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Η Τεχεράνη ασκεί μεγάλη επιρροή στο Ιράκ, όπου υποστηρίζει ένοπλες ομάδες οι οποίες έχουν δει τον οικονομικό και πολιτικό τους ρόλο να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.