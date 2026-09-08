Πώς θα μειωθεί η λιανική τιμή ρεύματος κατά 30% έως το 2029 – Η εξειδίκευση των μέτρων από το ΥΠΕΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξειδίκευση των μέτρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρεμβάσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και εξοικονόμηση, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Ενέργειας, κ. Παπασταύρου ανέφερε:

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 εργαστήκαμε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όχι αποσπασματικά. Και αυτό το σχέδιο μας έδωσε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη».



Και συμπλήρωσε: «Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο. Είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Το σχέδιο είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο, περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής, περνούμε από την άμυνα στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι επιπτώσεις στη δική μας αγορά ήταν πιο ήπιες σε σχέσεις με άλλες αγορές ακριβώς επειδή έχουμε επενδύσει στις εγχώριες ΑΠΕ.».



«Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Ο υπουργός τόνισε ότι «έχουμε τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ, είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιολικά. Το νέο ΕΧΠ/ΑΕ μας δίνει τα θεμέλια για το μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».

Σχέδιο μόνιμων αλλαγών

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου το σχέδιο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μόνιμων αλλαγών που θα αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. «Χτίζουμε ένα ανάχωμα στη διεθνή αναταραχή», τόνισε και μίλησε μεταξύ άλλων για ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας, όπου καθένας θα μπορεί να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει.

Έχει τριπλασιαστεί, όπως είπε, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, στα 18 GW και είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιολικά και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (EXΠ) έχουμε πια τα θεμέλια να γνωρίζουμε με ποιο σχεδιασμό θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.

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Από το 2025 η χώρα εγκαταλείπει σταθερά τον ακριβό λιγνίτη (-92% έναντι του 2025 ως προς τη συμμετοχή στο ενεργειακό μίγμα) σε συνδυασμό με τον τριπλασιασμό των ΑΠΕ είμαστε καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα και φέτος έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.

Στην ηλεκτρική ενέργεια η η χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα που μεταφράζεται σε 1 δισ. ευρώ.

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Από το 2019 υπάρχει μια συστηματική επένδυση στα δίκτυα, σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος αναφορικά με τις τρέχουσες τιμές ενέργειας σημείωσε ότι φέτος η χώρα μας έχει μια από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας της ΕΕ στη χονδρική. Το β’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ ήμασταν στο -18% στους οικιακούς καταναλωτές αλλά και +1% με όρους αγοραστικής δύναμης.

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τις εξής χρεώσεις:

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τιμή χονδρικής

ευστάθεια συστήματος

χρεώσεις συστήματος

απώλειες δικτύου

επιδοτήσεις ΑΠΕ

στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και νησιωτικών περιοχών (ΥΚΩ)

προμήθεια

φόρους

σύνολο=237,8 ευρώ/MWh (β’ εξάμηνο, Eurostat)

Όπως αναφέρθηκε, ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται, με σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών σε σταθερά τιμολόγια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ωρίμανσης της αγοράς θεωρείται το νέο ανταγωνιστικό σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

5 δισ. ευρώ για τη μείωση του κόστους

Προβλέπεται να κατευθυνθούν 5 δισ. ευρώ στη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Θα προέλθουν από:

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το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ. ευρώ),

(2,1 δισ. ευρώ), το Ταμείο για τα Νησιά (2,3 δισ. ευρώ) και

(2,3 δισ. ευρώ) και τη Ρήτρα Διαφυγής (πάνω από 600 εκατ. ευρώ).

Επένδυση στις ΑΠΕ

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος για μείωση των τιμών χονδρικής. Οι ακριβές τιμές προέρχονται κυρίως τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια. Εκεί θα παίξει καθοριστικό ρόλο η επένδυση στην αποθήκευση.

Επενδύσεις αποθήκευσης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η χώρα επισπεύδει τις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας. Αξιοποιούνται 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 200 εκατ. ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής.

Διασυνδέσεις

Η επένδυση στις διασυνδέσεις είναι ένας σημαντικός πυλώνας, με ενίσχυση από ευρωπαϊκά κονδύλια και προώθηση μικρών ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια χρήση.

Ρευματοκλοπές

Στόχος είναι επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών με λύσεις που θα προσφέρουν ευελιξία στην κατανάλωση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας τίθεται στο επίκεντρο. Στόχος είναι η συνεχής προώθηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τα δημόσια κτίρια.

Αυτοπαραγωγή

Στο επίκεντρο είναι επίσης ένα νέο πλαίσιο ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα.