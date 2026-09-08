Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι παραιτείται επικαλούμενος πολιτικούς λόγους, μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του.

«Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση και την έλαβα συνειδητά. Δεν επιθυμώ η θέση του γενικού εισαγγελέα να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης», ανέφερε ο Κραβτσένκο σε ανάρτησή του στο Telegram αργά χθες Δευτέρα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κραβτσένκο ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ουκρανικό κοινοβούλιο και ζήτησε να γίνει δεκτή η παραίτησή του.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης διαφθοράς NABU και SAPO ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποκάλυψαν ένα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικεφαλής του οποίου ήταν ένας αξιωματούχος του γραφείου του γενικού εισαγγελέα.

Ο ίδιος ο Κραβτσένκο έχει δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. «Η θέση μου αναφορικά με τις καταγγελίες παραμένει ίδια», τόνισε στην ανάρτησή του.

Διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία στα οποία φέρονται να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ζελένσκι.

Η παραίτηση του Κραβτσένκο ακολουθεί άλλες αλλαγές προσώπων σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Τον Ιούλιο ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Naftogaz Σέρχιι Κορέτσκι για τη θέση του πρωθυπουργού, μετά την παραίτηση της Γιούλια Σβιριντένκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια του ενός έτους που παρέμεινε στην πρωθυπουργία η Σβιριντένκο αποκαλύφθηκαν πολλά σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Αν και η ίδια δεν εμπλεκόταν σε αυτά, οι επικριτές της δήλωσαν ότι απέτυχε να λάβει επαρκή μέτρα για να πατάξει τη διαφθορά.

Επίσης τον Ιούλιο ο Ζελένσκι αντικατέστησε τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, μόλις έξι μήνες μετά τον διορισμό του, προκαλώντας κύμα διαμαρτυριών μεταξύ των Ουκρανών.