Κίνα: Αδιανόητο μποτιλιάρισμα στους δρόμους – Αυτοκίνητα στριμώχνονται για να περάσουν από διόδια (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Κίνα με τα αυτοκίνητα να έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο τα αυτοκίνητα προσπαθούσαν να περάσουν τον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της Κίνας στην επαρχία Anhui, με τις εικόνες να προκαλούν ασφυξία.

Όλα αυτά συνέβησαν καθώς πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν στη βάση τους μετά από το τέλος των 8ήμερων διακοπών της Εθνικής Εορτής και του Φεστιβάλ της Μέσης Φθινοπωρινής Πανσελήνου.