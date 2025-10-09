Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Κίνα: Αδιανόητο μποτιλιάρισμα στους δρόμους – Αυτοκίνητα στριμώχνονται για να περάσουν από διόδια (Βίντεο)

Ο λόγος που συνέβη αυτό

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Κίνα με τα αυτοκίνητα να έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο τα αυτοκίνητα προσπαθούσαν να περάσουν τον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της Κίνας στην επαρχία Anhui, με τις εικόνες να προκαλούν ασφυξία.

@dailymail Millions of travelers in China were left stranded in a massive 24-hour traffic jam as they tried to return home after the week-long Golden Week holiday. #china #traffic #news #travel ♬ original sound – Daily Mail

Όλα αυτά συνέβησαν καθώς πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν στη βάση τους μετά από το τέλος των 8ήμερων διακοπών της Εθνικής Εορτής και του Φεστιβάλ της Μέσης Φθινοπωρινής Πανσελήνου.

