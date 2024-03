Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε στην κοιλιά τον Ιανουάριο πραγματοποίησε η Κέιτ Μίντλετον.

Συγκεκριμένα όπως μετέφερε το Fox News η πριγκίπισσα της Ουαλίας εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ την Δευτέρα 4/3 στα περίχωρα του Λονδίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο της μητέρα της Κάρολ, φορώντας μάλιστα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τον Δεκέμβριο, όταν παρευρέθηκε στην εκκλησία με την οικογένειά της.

