“Καθόλου εύκολες” οι συζητήσεις στη Φλόριντα λέει πηγή από την Ουκρανία – Σκληρό πόκερ για λύση στο ουκρανικό

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των ΗΠΑ με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι “εύκολες”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

“Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται”, δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι “εποικοδομητική” και ότι “όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας“.

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν “να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα”.

“Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά” που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. “Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα”, συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι “όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση”.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συζητήσεις στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν “παραγωγικές” παρότι “μένει ακόμη δουλειά” που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σήμερα ήταν “πολύ παραγωγική”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις “παραγωγικές και επιτυχείς” διαπραγματεύσεις.

Στη συνάντηση Κούσνερ, Γουίτκοφ και Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντιούνται με την ουκρανική αντιπροσωπεία για να συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες ενός προτεινόμενου ειρηνευτικού πλαισίου — συνομιλίες που έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται το αιματοκύλισμα σε πολλές περιοχές της χώρας από την ρωσική εισβολή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να “ανοίξουν τον δρόμο” σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

“Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή “να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας”.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία “ξεκίνησαν καλά” και διεξάγονται σε “ζεστή ατμόσφαιρα”, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

“Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ποιοι βρίσκονται στη συνάντηση

Στο πλαίσιο της διπλωματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη πριν από μια εβδομάδα, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές και τις πολιτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία απάντησε με μια σειρά από επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στις 29 Νοεμβρίου, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στις 27 Νοεμβρίου ότι οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια μελλοντική συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει ακόμη μια τελική έκδοση.

Ο Γραμματέας της NSDC, Ρουστέμ Ούμεροφ, και η ομάδα του ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Νοεμβρίου για ειρηνευτικές συνομιλίες. Νωρίτερα, στις 29 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι ενέκρινε νέα σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.