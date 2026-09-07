Τραγωδία στο Μαϊάμι: Συνετρίβη αεροσκάφος της Amazon στο αεροδρόμιο – Τουλάχιστον πέντε νεκροί (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος της Prime Air εκτελούσε την πτήση 7598 με προορισμό το Μαϊάμι, έχοντας αναχωρήσει από το Πουέρτο Ρίκο. Περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε σε σημείο βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

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MIAMI PLANE CRASH: NEW FOOTAGE



New footage captures the Amazon Prime Air Boeing 767-300 freighter during the crash at Miami International Airport.



The aircraft appears to have landed with tremendous force, leaving very little runway to slow down before the devastating incident. pic.twitter.com/jh8YTDmwM3— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 7, 2026

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP— FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με αρκετά οχήματα αμέσως μετά την έξοδό του από τον διάδρομο. Ακολούθησε φωτιά, με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 6, 2026

Στο σημείο έφτασαν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα παρείχαν βοήθεια σε τραυματίες και άλλα άτομα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media αποτυπώνουν το πρωτοφανές δυστύχημα. Στα πλάνα διακρίνονταν τεράστιες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος διέσχισε δρόμο πριν τελικά ακινητοποιηθεί, ενώ στο σημείο υπήρχαν πολλά οχήματα και φορτηγά.

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Update: BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT



A Boeing 767-33 operated by Prime Air has reportedly overrun the runway at Miami International Airport (MIA), Florida.



Emergency response crews are at the scene. Details regarding possible injuries, aircraft… https://t.co/2iqXSpEBjg pic.twitter.com/FuKDAEdCML — FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026