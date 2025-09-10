Καμάλα Χάρις: «Βαθιά ταραγμένη από τους πυροβολισμούς κατά του Τσάρλι Κερκ»

H πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, εκφράζει την ανησυχία της για τους πυροβολισμούς κατά του Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

«Είμαι βαθιά ταραγμένη από τον πυροβολισμό στην Γιούτα. Ο Νταγκ και εγώ στέλνουμε τις προσευχές μας στον Τσάρλι Κερκ και την οικογένειά του. Να είμαι σαφής: Η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική. Καταδικάζω αυτή την πράξη και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη βία», ανέφερε στην ανάρτησή της στο X.

