Καμάλα Χάρις: «Βαθιά ταραγμένη από τους πυροβολισμούς κατά του Τσάρλι Κερκ»
Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ καταδικάζει την πολιτική βία
H πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, εκφράζει την ανησυχία της για τους πυροβολισμούς κατά του Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.
«Είμαι βαθιά ταραγμένη από τον πυροβολισμό στην Γιούτα. Ο Νταγκ και εγώ στέλνουμε τις προσευχές μας στον Τσάρλι Κερκ και την οικογένειά του. Να είμαι σαφής: Η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική. Καταδικάζω αυτή την πράξη και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη βία», ανέφερε στην ανάρτησή της στο X.
Δείτε την ανάρτηση της
I am deeply disturbed by the shooting in Utah. Doug and I send our prayers to Charlie Kirk and his family.
Let me be clear: Political violence has no place in America. I condemn this act, and we all must work together to ensure this does not lead to more violence.— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 10, 2025
