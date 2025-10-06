Καλιφόρνια: Νομικά κινούνται οι οικογένειες τριών φοιτητών που κάηκαν ζωντανοί σε Tesla Cybertruck (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Πιεντμόντ της Καλιφόρνια όταν τρεις φοιτητές παγιδεύτηκαν μέσα σε Tesla Cybertruck με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail οι γονείς της 19χρονης Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα που ήταν ένα από τα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος έχουν κινηθεί νομικά κατά της Tesla του Έλον Μασκ καθώς θεωρούν ότι άπαντες ήξεραν για το κατασκευαστικό λάθος αλλά κανείς δεν το διόρθωσε.

Από εκεί και πέρα, στο όχημα που προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο δέντρο βρισκόντουσαν και ο 19χρονος Soren Dixon, ο οποίος οδηγούσε αλλά και ο 20χρονος Jack Nelson, ενώ ένας τέταρτος επιβάτης τραυματίστηκε αλλά επέζησε.

Ο Καρλ και η Νοέλ Τσουκαχάρα υπέβαλαν για πρώτη φορά αγωγή κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας τον Απρίλιο και τώρα την έχουν τροποποιήσει με μια λεπτομερή αγωγή 36 σελίδων για άδικο θάνατο.

Η καταγγελία υπογραμμίζει ότι οι πόρτες του οχήματος που τροφοδοτούνται με μπαταρία μπορεί να χαλάσουν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ότι η κόρη τους δεν μπόρεσε να διαφύγει επειδή ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί η χειροκίνητη απασφάλιση.

«Ο σχεδιασμός αυτού του οχήματος απέτυχε στην Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργική, προσβάσιμη χειροκίνητη παράκαμψη ή μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για να διαφύγει. Ο θάνατός της μπορούσε να αποφευχθεί» αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας.