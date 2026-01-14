Ιταλία: Το ΥΠΕΞ ζήτησε από τους πολίτες που ζουν στο Ιράν, να εγκαταλείψουν τη χώρα

Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.