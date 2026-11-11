Ερντογάν: Αποχώρησε όταν έφτασε ο Χριστοδουλίδης στη διάσκεψη για το Κλίμα στην Αττάλεια – “Ένδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ” (βίντεο)

Αρνητικές εντυπώσεις προκάλεσε η κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο COP31 των Ηνωμένων Εθνών στην Αττάλεια, καθώς αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής τη στιγμή που έφτανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έφτασε στην Αττάλεια το βράδυ της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου για τη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31) παρόλο που δεν είχε λάβει πρόσκληση από τον Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε καλέσει τους ηγέτες των 26 υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας εκτός τον Κύπριο ομόλογό του.

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Σήμερα κατά την υποδοχή των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP31) ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να μην βρίσκεται στο σημείο υποδοχής κατά την άφιξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

📍 Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi alanına geldiğinde görevliler “bekleyin” uyarısı yaptı. Hemen ardından ekranlara dev Türk bayrağı yansıtıldı. Karşılama protokolünde yalnızca BM Genel Sekreteri António Guterres kaldı. Bir süre sonra Christodoulides, karşılama alanına doğru yürüdü. Guterres’in Christodoulides’e gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekti. Rum liderin, Guterres’in sözleri üzerine yüz ifadesi değişti ve suratı asıldı. Bu anlar canlı yayınlarda dakika dakika ekranlara yansıdı. Rum medyası, ”Antalya’da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor” başlığını atarken; Rum Hükümet kaynakları, Erdoğan’ın karşılamada olmamasını ‘Christodulides’i küçümseme işareti’ olarak değerlendirdi.— Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) November 11, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στους κόλπους της κυπριακής κυβέρνησης, καθώς τα τηλεοπτικά πλάνα καταγράφουν μια διαφορετική διαδικασία υποδοχής για τον Κύπριο Πρόεδρο σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Συγκεκριμένα, κατά την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, στο σημείο υποδοχής βρίσκονταν αρχικά ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, όταν η κάμερα επανήλθε στο σημείο, ο Τούρκος πρόεδρος είχε φύγει και ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ο μόνος που περίμενε τον Χριστοδουλίδη.

Στα πλάνα που ακολουθούν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να κοντοστέκεται πριν εισέλθει στον χώρο, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, του ζητήθηκε από τους διοργανωτές να περιμένει. Την ίδια στιγμή, στις οθόνες της ζωντανής μετάδοσης εμφανίστηκε η τουρκική σημαία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Αντόνιο Γκουτέρες είχαν μια σύντομη συνομιλία, πριν σταθούν μαζί για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια, ο Χριστοδουλίδης κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου.

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis, COP31 Zirvesi’nde kapıda bekletildi. Beklediği anlarda yayındaki ekrana Türk bayrağı yansıtıldı. Zirveye katılan diğer liderleri karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristodulidis’i karşılamadı. https://t.co/jR46zFtf5E— Conflict (@ConflictTR) November 11, 2026

Το στοιχείο, ωστόσο, που ενισχύει τα ερωτήματα για τη στάση της τουρκικής πλευράς είναι ότι στην αμέσως επόμενη άφιξη αρχηγού κράτους ο Ερντογάν βρισκόταν και πάλι κανονικά στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συμμετέχοντας στην υποδοχή.

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«Ένδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ»

Το περιστατικό σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε την αποχώρηση του Τούρκου προέδρου από το σημείο υποδοχής ως «ένδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Μέχρι στιγμής, η τουρκική πλευρά δεν έχει δώσει κάποια επίσημη εξήγηση για τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη στοιχείο. Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο COP31.

Στην υποδοχή του Έρχιουρμαν, πάντως, δεν βρισκόταν παρών ο Αντόνιο Γκουτέρες, γεγονός που διαφοροποιεί τη διαδικασία από εκείνη της υποδοχής των αρχηγών κρατών.

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Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του Ερντογάν από την υποδοχή δεν επηρέασε τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη στις εργασίες της COP31. Ο Κύπριος Πρόεδρος βρίσκεται στην Αττάλεια ως εκπρόσωπος ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε δείξει από την αρχή την αρνητική της στάση απέναντι στην παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο της Αττάλειας, επιχειρώντας να αποφύγει την αποστολή πρόσκλησης στον Κύπριο Πρόεδρο. Αντίθετα, ο Ερντογάν είχε στείλει προσωπική επιστολή στον Τ. Έρχιουρμαν, καλώντας τον στην Αττάλεια.

Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα ευρωτουρκικά και την προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν.