Η δικαιοσύνη του Λιβάνου απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος πέντε ανδρών που παρουσιάζονται ως “μέλη της Χεζμπολάχ” για “σύσταση ένοπλης ομάδας”, δήλωσε σήμερα δικαστική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι πέντε κατηγορούνται επίσης ότι στρατολόγησαν και εξόπλισαν μέλη της ομάδας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Βηρυτός δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να αφοπλίσει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία έσυρε τον Λίβανο σε μια νέα σύγκρουση με το Ισραήλ τον Μάρτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν στις 10 Νοεμβρίου σε δύσβατη ορεινή περιοχή μεταξύ των πόλεων Μπατρούν και Μπσαρί, στον βόρειο Λίβανο, περιοχή της οποίας οι κάτοικοι είναι στην πλειονότητά τους χριστιανοί και βρίσκεται μακριά από μεγάλα προπύργια του σιιτικού κινήματος στη χώρα.

Σύμφωνα με τη δικαστική πηγή, βρέθηκαν στην κατοχή τους “χάρτες και έγγραφα”. Οδηγήθηκαν ενώπιον στρατιωτικού ανακριτή, ο οποίος επρόκειτο να τους ανακρίνει και να εκδώσει επίσημα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους.

Η υπόθεση αυτή προκύπτει μετά τη σύλληψη στις 8 Οκτωβρίου, δύο ανδρών που μετέφεραν σε φορτηγό 500 κιλά εκρηκτικών από το ανατολικό τμήμα της χώρας προς τη Βηρυτό. Η Χεζμπολάχ είχε παραδεχτεί ότι το φορτίο αυτό της ανήκε.

Ο στρατός του Λιβάνου είχε ανακοινώσει στη συνέχεια την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνα σε μια αποθήκη όπλων στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, και είχε κατασχέσει ποσότητα όπλων και πυρομαχικών.

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2023, αλλά αρνείται να δεχτεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό της.

Υπό διεθνή πίεση, κυρίως αμερικανική, το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε μετά μια πρώτη εκεχειρία τον Νοέμβριο του 2024 και τροποποιήθηκε το 2026, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο προβλέπει, εκτός από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από μεγάλες περιοχές που έχει καταλάβει στον νότιο Λίβανο, όπου πρέπει να αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου.

Πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Βηρυτό στις αρχές της εβδομάδας, ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ είχε καλέσει την Χεζμπολάχ, τη μόνη λιβανέζικη οργάνωση που κράτησε τα όπλα της μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) στο όνομα της “αντίστασης” στο Ισραήλ, “να αφοπλιστεί οικειοθελώς”.