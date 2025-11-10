Ιστορική συνάντηση: Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Άχμεντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον Άχμεντ αλ Σάρα, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για έναν Σύρο πρόεδρο από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946 και μια αναγνώριση για τον πρώην τζιχαντιστή, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης χαμηλών τόνων, μακριά από τις κάμερες.

Ο πρόεδρος της Συρίας αφίχθη στις 11.37 τοπική ώρα (18.37 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ξένων κρατών.

Video showing Ahmed al-Sharaa's arrival to the White House.pic.twitter.com/4zIacoSK7c— Clash Report (@clashreport) November 10, 2025

Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως σε γενικές γραμμές συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

The Syrian presidency releases photos from Trump's meeting with al-Sharaa https://t.co/Jp3ZPWM8HN pic.twitter.com/QXNEblFbTY November 10, 2025

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιείται έξι μήνες μετά το πρώτο τετ α τετ τους στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν χαρακτηρίζεται πλέον «διεθνής τρομοκράτης» (Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης- Specially Designated Global Terrorist).