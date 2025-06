Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντ της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλα δημοσιεύματα ιρανικών μμε κάνουν λόγο για ισραηλινή επίθεση ανατολικά της πόλης Μασχάντ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ένα ιρανικό αεροπλάνο ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, περίπου 2.300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, στην «πιο απομακρυσμένη επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης» του Ισραήλ.

«Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για να επιτύχει αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το μεσημέρι της Κυριακής (15.06) η Τεχεράνη εκτόξευσε νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, έπειτα από ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Την ίδια ώρα το Τελ Αβίβ, ενώ αναχαιτίζει τις πυραυλικές επιθέσεις εκτοξεύει χτυπήματα κατά του Ιράν. Πληροφορίες από τα ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι οι ισραηλινοί χτύπησαν το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν.

A huge explosion has reportedly rocked Tehran's Tehranpars area, according to a video sent to Iran International. pic.twitter.com/bzPbVME9MO June 15, 2025

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν κατεδαφισμένα κτήρια και εκρήξεις σε κεντρικά σημεία της Τεχεράνης, αλλά και σε αποχετευτικά και υδρευτικά δίκτυα.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025

Tehran 🇮🇷: An apartment building collapses after an Israeli strike.



Emergency services battle smoke and dust to find survivors.



video via: @mahdi_qomi pic.twitter.com/fAuIe4adJj — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) June 15, 2025

Τουλάχιστον 14 πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από επιθέσεις των Ισραηλινών

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή (13.06), συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με δύο πηγές από τον Κόλπο.

Τα ονόματα των εννέα εξ αυτών δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), οι οποίες ανέφεραν ότι πολλοί από αυτούς ήταν διάδοχοι του Mohsen Fakhrizadeh, του αποκαλούμενου «πατέρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 2020.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιστήμονες είχαν συμβάλει στην πρόοδο του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Τα ονόματα που δημοσιεύτηκαν είναι:

Fereydoon Abbasi – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Mohammad Mehdi Tehranchi – ειδικός στη φυσική

Akbar Motalebi Zadeh – ειδικός στη χημική μηχανική

Saeed Barji – ειδικός στη μηχανική υλικών

Amir Hassan Fakhahi – ειδικός στη φυσική

Abd al-Hamid Minoushehr – ειδικός στη φυσική πυρηνικών αντιδραστήρων

Mansour Asgari – ειδικός στη φυσική

Ahmad Reza Zolfaghari Daryani – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Ali Bakhouei Katirimi – ειδικός στη μηχανολογία

Νετανιάχου κατά Ιράν: «Θα πληρώσετε πολύ βαρύ τίμημα για τη δολοφονία αμάχων»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, που δέχτηκαν καταστροφικά μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θέλησε να επισκεφτεί το Μπατ Γιαμ για να ενημερωθεί από αρμόδιους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους για την ιρανική πυραυλική επίθεση και για να δει «από πρώτο χέρι» την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι βαλλιστικού πύραυλοι της Τεχεράνης.

Μάλιστα, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις, φανερά εξοργισμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή και ότι ξεκίνησε ένα πόλεμο για την σωτηρία του, με στόχο να σταματήσει την επιθετικότητα του Ιράν.

«Σκεφτείτε θα συνέβαινε αν το Ιράν είχε ένα πυρηνικό όπλο για να ρίξει στις πόλεις του Ισραήλ, τι θα συνέβαινε αν το Ιράν είχε 20.000 πυραύλους σαν αυτόν, όχι έναν, αλλά 20.000» είπε δείχνοντας τα ερείπια κτηρίου που χτυπήθηκε από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.

איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח נשים, ילדים ואזרחים חפים מפשע – וזה יקרה בקרוב.



אני כאן בזירה יחד עם כוחות ההצלה ופיקוד העורף. בשם עם ישראל – אנו שולחים חיבוק למשפחות ושוב קוראים לכל אזרח: הישמעו להנחיות – זה מציל חיים.



אנחנו במערכה קיומית, מול אויב אכזרי שמתכנן השמדה.



חיילינו… pic.twitter.com/1FNyBC5a7t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 15, 2025

Στην συνέχεια υπογράμμισε: «Αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, εκφράζω τη λύπη μου για την απώλεια ζωών που σημειώθηκε εδώ».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Το Ιράν θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για τη δολοφονία αμάχων, γυναικών και παιδιών, την οποία έκανε σκόπιμα. Θα πετύχουμε και τους δύο στόχους μας και θα τους καταφέρουμε με ένα χτύπημα».

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Διασώστες ανέσυραν μία σορό κάτω από τα ερείπια του κτιρίου που χτυπήθηκε από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Μπατ Γιαμ, σήμερα το πρωί.

Με αυτή την εξέλιξη, ο αριθμός των νεκρών από την πυραυλική επίθεση ανέρχεται πλέον σε επτά (7).

Τρία ακόμη άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, και εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Πεζεσκιάν: «Τα ιρανικά αντίποινα θα είναι “πιο αποφασιστικά και δραστικά” αν συνεχιστούν οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ»

Οι απαντήσεις του Ιράν στις ισραηλινές επιθέσεις θα είναι “πιο αποφασιστικές και δραστικές” στην περίπτωση που οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ συνεχιστούν, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν αντέδρασαν “κατάλληλα και δυναμικά”

