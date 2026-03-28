Ισραήλ: Βομβάρδισε την έδρα της ιρανικής εταιρείας παραγωγής ναυτικών όπλων και πλοίων στην Τεχεράνη ο στρατός

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε την έδρα του Οργανισμού Θαλάσσιων Βιομηχανιών του Ιράν, ο οποίος έχει αναλάβει την παραγωγή ναυτικών όπλων και σκαφών, σύμφωνα με τον στρατό.

Η επιδρομή στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που παρείχε η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ναυτικού, «επιδεινώνει τη ζημιά στις ναυτικές δυνατότητες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ικανότητά του να παράγει προηγμένα ναυτικά όπλα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο στρατός αναφέρει ότι το αρχηγείο του MIO είναι υπεύθυνο για την «έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος ναυτικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επιφανείας και υποθαλάσσιων σκαφών, επανδρωμένου και μη επανδρωμένου εξοπλισμού, καθώς και κινητήρων και όπλων».

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε επίσης και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για την ανάπτυξη όπλων και συστημάτων αεράμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος επιθέσεων.