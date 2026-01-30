Ισραήλ: Την Κυριακή ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια

Παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν για τη σταθερότητα της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καταγράφονται θετικά σημάδια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (30/01), ότι η μεθοριακή διάβαση μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα ανοίξει ξανά την Κυριακή (01/02) για περιορισμένη και ελεγχόμενη διέλευση ανθρώπων, ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Χαμάς.

«Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας (…) το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αυτήν την Κυριακή (1η Φεβρουαρίου) στις δύο κατευθύνσεις, για περιορισμένη κίνηση μόνον ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της COGAT, οργανισμού του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η έξοδος από τη Λωρίδα της Γάζας και η είσοδος σε αυτήν μέσω του περάσματος της Ράφα θα λαμβάνουν έγκριση σε συντονισμό με την Αίγυπτο, ύστερα από προηγούμενη έγκριση ασφαλείας των ατόμων από το Ισραήλ και υπό την επίβλεψη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε η COGAT.

Η Χαμάς είχε επανειλημμένα ζητήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο, και στις δύο κατευθύνσεις.

«Ζητούμε (…) μια άμεση μετάβαση προς τη δεύτερη φάση (της συμφωνίας εκεχειρίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ) που προβλέπει το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις και την έγκριση για την Εθνική Επιτροπή (για τη διοίκηση της Γάζας, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου) να εργαστεί στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί που διεξάγονται από τη σιωνιστική κατοχή (σ.σ.: Ισραήλ) σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως και οι επιχειρήσεις κατεδάφισης που διαπράττονται σε ορισμένα μέρη» του θύλακα, μαρτυρούν «την κραυγαλέα περιφρόνηση της κατοχής για τη συμφωνία εκεχειρίας και το πείσμα της να αποφεύγει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της», σημείωσε η Χαμάς.

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν διέρχεται από το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την περιορισμένη επαναλειτουργία του περάσματος, αποκλειστικά για πεζούς, μετά την επιστροφή της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του Ραν Γκβιλί.

Τα λείψανα του Ισραηλινού αστυνομικού εντοπίστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον ισραηλινό στρατό σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα, και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ.