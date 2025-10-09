Ισραήλ: «Θα ρίξω την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς» λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι το κόμμα του, Ότζμα Γιεχουντίτ, θα ψηφίσει κατά της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα και τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Το κόμμα του Μπεν Γκβιρ δεν αποχωρεί τώρα από τον συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά προειδοποιεί ότι εάν η Χαμάς δεν διαλυθεί, η Ότζμα Γιεχουντίτ θα «ρίξει την κυβέρνηση».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ένας επίσης ακροδεξιός ηγέτης, ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα του, ο Θρησκευτικός Σιωνισμός, θα αντιταχθεί στη συμφωνία.

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει επί της συμφωνίας και αναμένεται να την εγκρίνει, μετά από καθυστέρηση άνω των τριών ωρών λόγω των αιτημάτων του Μπεν Γβιρ σχετικά με τη λίστα των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πρόκειται να απελευθερωθούν.

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά, ευτυχία και ενθουσιασμό που όλοι οι όμηροι αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους», αναφέρει ο υπουργός σε ανακοίνωσή του. «Αλλά παράλληλα με αυτή τη χαρά, δεν πρέπει — υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — να αγνοήσουμε το ζήτημα του τιμήματος: την απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που αναμένεται να απελευθερωθούν από τις φυλακές».

Ως αποτέλεσμα, λέει, η Otzma Yehudit δεν μπορεί να ψηφίσει «υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει αυτούς τους δολοφονικούς τρομοκράτες και θα την αντιταχθούμε στην κυβέρνηση».

Ο Μπεν Γβιρ προσθέτει ότι επανέλαβε στον Νετανιάχου ότι δεν θα παρέμενε σε «μια κυβέρνηση που επιτρέπει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα».

Λέει ότι ο πρωθυπουργός τον διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα συνέβαινε, αλλά προσθέτει: «Εάν η εξουσία της Χαμάς δεν καταργηθεί ή αν μας πουν απλώς ότι έχει καταργηθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει υπό άλλο πρόσχημα, η Otzma Yehudit θα ρίξει την κυβέρνηση».

Εάν ο Μπεν Γβιρ και ο Σμότριτς αποχωρήσουν από την τρέχουσα κυβέρνηση των 60 εδρών, η οποία δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα της απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε νέες εκλογές.