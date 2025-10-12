Χαμάς: Μπορεί να παραδώσει σήμερα τους 20 Ισραηλινούς ομήρους – Επιβεβαίωσε πώς είναι εν ζωή

Στοιχεία που μπορεί να επιταχύνουν τις εξελίξεις στην Γάζα αποκάλυψε σήμερα σε εκτενές ρεπορτάζ της η Wall Street Journal καθώς η Χαμάς μπορεί να παραδώσει και σήμερα τους 20 ισραηλινούς ομήρους στο Ισραήλ.

Να πούμε ότι η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας λίγο πριν την σύνοδο που θα γίνει στην Αίγυπτο για το μέλλον της Γάζας. Πέρα από το γεγονός πως από μόνο του αυτό σηματοδοτεί ότι η Χαμάς θέλει να τηρήσει τη συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα, αυτή είναι και η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται πως οι 20 άνθρωποι είναι ζωντανοί, 2 χρόνια αφού απήχθησαν από το νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Χαμάς έχει ήδη ενημερώσει -μέσω Αράβων διαμεσολαβητών- το Ισραήλ για το ότι μπορεί να τους παραδώσει σήμερα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τηρηθεί εν τέλει το χρονοδιάγραμμα.

Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε τους ομήρους

Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμη και το βράδυ της Κυριακής, αν και εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να γίνει τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χάρη την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και επισφραγίστηκε λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει στη Γάζα. Το Ισραήλ πίστευε ότι οι 20 όμηροι παρέμεναν ζωντανοί στη Γάζα, μαζί με τις σορούς περίπου 28 άλλων.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ πιστεύουν επίσης ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται όλα τα πτώματα. Με τη σειρά του το Ισραήλ έχει παραδεχτεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να συλλεχθούν οι σοροί.

Μια κοινή πολυεθνική ομάδα εργασίας συγκροτείται για τον εντοπισμό των σορών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτήν θα συμμετέχουν η Τουρκία, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

Χαμάς: Δεν έχει βλέψεις να κυβερνήσει την Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο

Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.