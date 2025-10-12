“Από στιγμή σε στιγμή” η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς, λέει ο Βανς

Το γεγονός ότι η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς θα γίνει ‘από στιγμή σε στιγμή” ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Στοιχεία που μπορεί να επιταχύνουν τις εξελίξεις στην Γάζα αποκάλυψε σήμερα σε εκτενές ρεπορτάζ της η Wall Street Journal με την πρόωρη απελευθέρωση των ομήρων.

Να πούμε ότι η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας λίγο πριν την σύνοδο που θα γίνει στην Αίγυπτο για το μέλλον της Γάζας. Πέρα από το γεγονός πως από μόνο του αυτό σηματοδοτεί ότι η Χαμάς θέλει να τηρήσει τη συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα, αυτή είναι και η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται πως οι 20 άνθρωποι είναι ζωντανοί, 2 χρόνια αφού απήχθησαν από το νότιο Ισραήλ.

Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε τους ομήρους

Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμη και το βράδυ της Κυριακής, αν και εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να γίνει τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χάρη την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και επισφραγίστηκε λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει στη Γάζα. Το Ισραήλ πίστευε ότι οι 20 όμηροι παρέμεναν ζωντανοί στη Γάζα, μαζί με τις σορούς περίπου 28 άλλων.

Μια κοινή πολυεθνική ομάδα εργασίας συγκροτείται για τον εντοπισμό των σορών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτήν θα συμμετέχουν η Τουρκία, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

Το σκληρό παζάρι Χαμάς – Ισραήλ

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Χαμάς εμφανίζεται να έχει μεταφέρει προς το Ισραήλ ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να απελευθερώσει κάποιους από τους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους ζητώντας σε αντάλλαγμα να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι από τους επτά «υψηλού προφίλ» Παλαιστίνιους κρατούμενους – ανάμεσά τους ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Αχμάντ Σαντάτ.

Οι πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο, εξηγούν ότι η φόρμουλα για την απελευθέρωση κρατούμενων ορίζει ότι ανάμεσά τους θα είναι αυτοί με τις μεγαλύτερες ποινές, κάτι που ισχύει και για τους 7 για τους οποίους πιέζει η Χαμάς.

Όπως αναφέρει το BBC μολονότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει από την αρχή ότι αυτοί οι επτά κρατούμενοι δεν πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι, η Χαμάς εμφανίζεται να αρκείται ακόμα και την απελευθέρωση δύο εξ αυτών

Χαμάς: Δεν έχει βλέψεις να κυβερνήσει την Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο

Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.