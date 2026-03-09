Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ισραήλ: «Τα χέρια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ήδη λερώμένα με αίμα» λέει το Υπουργείο Εξωτερικών

Γεράσιμος Λυμπέρης

Μετά την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ πήρε θέση.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του γράφει στο X: «Το μήλο δεν πέφτει μακριά από το δέντρο» για να προσθέσει ότι «τα χέρια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με την αιματοχυσία που καθόρισε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος που συνεχίζει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος».

Το Ισραήλ σκότωσε τον πατέρα του Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν ανώτατος ηγέτης από το 1989, την πρώτη ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα στοχεύσει όποιον διαδεχθεί τον πρεσβύτερο Χαμενεΐ.

