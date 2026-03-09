Ισραήλ: «Τα χέρια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ήδη λερώμένα με αίμα» λέει το Υπουργείο Εξωτερικών

Μετά την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ πήρε θέση.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του γράφει στο X: «Το μήλο δεν πέφτει μακριά από το δέντρο» για να προσθέσει ότι «τα χέρια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με την αιματοχυσία που καθόρισε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος που συνεχίζει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος».

The apple doesn’t fall far from the tree.

Mojtaba Khamenei’s hands are already stained with the bloodshed that defined his father’s rule.

Another tyrant to continue the Iranian regime’s brutality. pic.twitter.com/VW54UWpIdp— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 9, 2026

Το Ισραήλ σκότωσε τον πατέρα του Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν ανώτατος ηγέτης από το 1989, την πρώτη ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα στοχεύσει όποιον διαδεχθεί τον πρεσβύτερο Χαμενεΐ.