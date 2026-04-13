Ισραήλ: O στρατός χτύπησε περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ και να υποστηρίζει τα χερσαία στρατεύματα που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, επλήγησαν περίπου 150 στόχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε πολυάριθμες περιοχές σε όλο το νότιο Λίβανο.

Επλήγησαν εκτοξευτές ρουκετών και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στο νότιο Λίβανο. Επιπλέον, στοχοποιήθηκαν στρατιωτικές δομές, σημεία εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και τρομοκρατικά κέντρα διοίκησης. Επιπροσθέτως, εξουδετερώθηκαν τρομοκρατικοί πυρήνες που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών των IDF.