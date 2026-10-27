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Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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ΔΙΕΘΝΗ

Άνοιξαν οι κάλπες στο Ισραήλ: Πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Αντίπαλος του Νετανιάχου ο Γκάντι Άιζενκοτ

Άνοιξαν οι κάλπες στο Ισραήλ: Πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου
EPA
DEBATER NEWSROOM

Οι Ισραηλινοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες έχουν την όψη δημοψηφίσματος για τα πεπραγμένα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες μέχρι τις 22:00 για την ψηφοφορία αυτή, η οποία προαναγγέλλεται στήθος με στήθος ανάμεσα στον συνασπισμό της δεξιάς και της άκρας δεξιάς του Νετανιάχου και τον κύριο συνασπισμό της αντιπολίτευσης με επικεφαλής έναν πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ.

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