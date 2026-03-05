Ισραήλ: Κτίρια υπέστησαν ζημιές από μπαράζ επιθέσεων του Ιράν (Βίντεο)

Επικαλούμενη τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Haaretz αναφέρει ζημιές σε πολλά κτίρια σε όλο το κεντρικό Ισραήλ εν μέσω ενός νέου κύματος ιρανικών επιθέσεων.

Εν τω μεταξύ, δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν τον ήχο δύο ταυτόχρονων εκρήξεων στο Τελ Αβίβ λίγο μετά τις 21:00 GMT.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ