Ισραήλ: Εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη ο στρατός – Χωρίς ρεύμα η πρωτεύουσα του Ιράν

Νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη του Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής 29/3 το Ισραήλ όπως ενημέρωσε ο στρατός.

Συγκεκριμένα, ο IDF τόνισε ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιτίθενται αυτή τη στιγμή σε στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Τεχεράνη».

Ιράν: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές

Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και στην επαρχία Αλμπόρζ έπειτα από επιθέσεις σε υποδομές, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Θραύσματα έπληξαν ένα μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Αλμπόρζ, προκαλώντας διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης και στην πόλη Καράτζ. Οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος, πρόσθεσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Τεχεράνης θα αποκατασταθεί σε λίγες ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υφυπουργό Ενέργειας.

Το πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις περισσότερες περιοχές της Τεχεράνης και στην Καράτζ.