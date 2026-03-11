Ισραήλ: «Έρχονται δύσκολες μέρες» είπε ο αρχηγός της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου

Ο αρχηγός της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανέφερε ότι αναμένονται πιο «δύσκολες μέρες» εν μέσω των πυραυλικών πυραύλων του Ιράν και των επιθέσεων της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο και, ως εκ τούτου, οι περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο παραμένουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ επιτρέπονται συγκεντρώσεις έως και 50 ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί έγκαιρη πρόσβαση σε καταφύγιο και οι χώροι εργασίας μπορούν να λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες.

«Δύσκολες μέρες και μέρες δοκιμασίας είναι μπροστά μας», λέει ο Υποστράτηγος Shai Klapper σε δελτίο τύπου από το βόρειο Ισραήλ.

«Εμείς στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου ζυγίζουμε καθημερινά την αμυντική πολιτική, παράλληλα με την κεντρική μέριμνα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών του Ισραήλ, παράλληλα με τη διατήρηση της εθνικής συνέχειας και λειτουργίας της ισραηλινής οικονομίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων», λέει.

«Επομένως, η πολιτική παραμένει αμετάβλητη προς το παρόν», προσθέτει ο Klapper. Οι τρέχοντες περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ μέχρι το Σάββατο στις 8 μ.μ. Μέχρι τότε, θα διενεργηθεί μια ακόμη αξιολόγηση από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου.