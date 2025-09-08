Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο – Τουλάχιστον 5 νεκροί και πάνω από 10 τραυματίες (βίντεο)
Εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν ύστερα από τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ.
Όπως μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ, οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και άνοιξαν πυρ κατά των επιβατών.
Οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν» επί τόπου, επεσήμαναν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Η ταυτότητα των δραστών δεν είναι προς το παρόν γνωστή, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν συλληφθεί ή σκοτωθεί.
פיגוע ירי בירושלים: כ-15 נפצעו, שני חשודים כמחבלים נוטרלו בזירה >>> https://t.co/r5iIxJLhKb@ela1949 @hadasgrinberg @roysharon11 @HGoldich @VeredPelman pic.twitter.com/aL37oStp35— כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025
“Στις 10:13 π.μ. (07:13 GMT), ελήφθησαν αναφορές… για περίπου 15 τραυματίες, προφανώς από πυροβολισμούς, στον κόμβο Ραμότ στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν στην Ιερουσαλήμ“, ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές αναφορές έδειξαν ότι “αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών και οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν”.
