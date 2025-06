Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αντίποινα που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής (13.06) έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός το βράδυ του Σαββάτου (14.06) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Συστήματα ιρανικής αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και γύρω από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσε νωρίς σήμερα το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι «αυτή την ώρα, πλήττουμε το Ιράν».

⚡⚡ ISRAEL IS ATTACKING IRANIAN CITIES



Tehran and the port of Bandar Abbas are under attack.



Reports are coming in about strikes on the Iranian South Pars Phase 14 gas processing plant — one of the largest natural gas extraction facilities in the world.



🇮🇷 Iranian state…