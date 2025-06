Πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Παρασκευής 13/6 ως αντίποινα για τα πλήγματα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου 150 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την πόλη Σιράν του Ιράν με προορισμό τα Ιεροσόλυμα αλλά και άλλες πόλεις του κεντρικού Ισραήλ.

Λίγο αργότερα, υπήρξε και νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν με προορισμό το Ισραήλ, ενώ ακούστηκαν εκρήξεις τόσο στα Ιεροσόλυμα όσο και στο Τελ Αβίβ.

🚨All of Israel is under fire as Iran fires projectiles🚨 pic.twitter.com/eqEGzQMiCc — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ και δήλωσε ότι επιχειρεί για να αναχαιτίσει «την απειλή». Ο στρατός δήλωσε ότι έδωσε οδηγίες στο κοινό να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο.

🚨🇮🇱 Alarm across Israel. Iran has begun "retaliation" by launching ballistic missiles. pic.twitter.com/IwjZWKwfgK — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 13, 2025

Footage shows the Iranian ballistic missile attack on Israel.



The IDF says that dozens of missiles were fired. pic.twitter.com/xsoP918IOh — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Ισραήλ: Διακόπηκε η ενημέρωση του εκπροσώπου του στρατού λόγω της επίθεσης του Ιράν

Η ενημέρωση του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, που μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση, διακόπηκε αιφνιδιαστικά απόψε, επειδή είναι σε εξέλιξη μια ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

WATCH: Iranian missile hits downtown Tel Aviv pic.twitter.com/ZMzfldyJ0h — BNO News (@BNONews) June 13, 2025

Ο εκπρόσωπος ΄Έφι Ντέφριν πρόλαβε να δηλώσει ότι μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 200 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Ο Ντέφριν διαμήνυσε ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να αμυνθεί απέναντι σε οποιαδήποτε ιρανικά αντίποινα, χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων του.

Το Ισραήλ έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν του Ιράν

Το Ισραήλ όπως ανέφερε εκπρόσωπος του στρατού έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν του Ιράν. Συγκεκριμένα, τα μαχητικά αεροσκάφη της IAF ολοκλήρωσαν ένα πλήγμα στην πυρηνική τοποθεσία του ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή Ισφαχάν, καθοδηγούμενα από ακριβείς πληροφορίες της Διεύθυνσης Πληροφοριών. Στην τοποθεσία αυτή λαμβάνει χώρα μια διαδικασία «επαναμετατροπής» εμπλουτισμένου ουρανίου. Πρόκειται για το στάδιο μετά τον εμπλουτισμό του ουρανίου στη διαδικασία παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Το χτύπημα αποσυναρμολόγησε μια εγκατάσταση για την παραγωγή μεταλλικού ουρανίου, υποδομές για την επαναμετατροπή εμπλουτισμένου ουρανίου, εργαστήρια και πρόσθετες υποδομές.

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν ίσως έχει άλλη μια ευκαιρία για να συνάψει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του

Το Ιράν έχασε την ευκαιρία να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμά του, όμως ενδέχεται τώρα να του δοθεί άλλη μία ευκαιρία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Έχασαν την ευκαιρία για μια συμφωνία. Τώρα, ίσως να έχουν άλλη μία ευκαιρία. Θα δούμε», φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκπρόσωποι του Ιράν του τηλεφωνούσαν αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέλει μια συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «δεν είναι ξεκάθαρο» εάν το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, μετά τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προγραμματίσει συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αυτήν την Κυριακή, ωστόσο δεν είναι βέβαιος εάν θα γίνει η συνάντηση. Επανέλαβε επίσης ότι «δεν είναι πολύ αργά» για να κάνει μια συμφωνία το Ιράν.

«Προσπάθησα να σώσω το Ιράν από την ταπείνωση και τον θάνατο», υποστήριξε, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον «γνώριζε τα πάντα» για τα σχέδια του Ισραήλ.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι δεν ανησυχεί αν θα ξεσπάσει περιφερειακός πόλεμος ως αποτέλεσμα των πληγμάτων του Ισραήλ. Ο βασικός στόχος του Ισραήλ, πρόσθεσε, είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Νετανιάχου: Το νέο μήνυμά του μετά τις επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σήμερα πως αναμένει «πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων», έπειτα από τα μαζικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα σήμερα.

«Αναμένουμε να εκτεθούμε σε πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με τα σχέδιά του να επιτεθεί στο Ιράν, προτού τα υλοποιήσει.

«Αφήνω την αμερικανική θέση στους Αμερικανούς. Τους ενημερώσαμε εκ των προτέρων. Γνώριζαν για την επίθεση. Τι θα κάνουν τώρα; Αυτό το αφήνω στον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ. Εκείνος αποφασίζει ανεξάρτητα», επισήμανε ο Νετανιάχου στο μήνυμά του.

«Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του (Τραμπ). Εκείνος το κάνει αυτό ξεκάθαρα και αποφασιστικά. Είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορούν να διαθέτουν ικανότητες εμπλουτισμού».

