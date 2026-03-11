Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ισραήλ: Δύο ελαφρά τραυματίες σε μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ

Ισραήλ: Δύο ελαφρά τραυματίες σε μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στη μεγάλη επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ με περισσότερες από 100 ρουκέτες.

H υπηρεσία ασθενοφόρων Μάγκεν Νταβίντ Άντομ ανέφερε ότι μια 35χρονη γυναίκα και ένας άνδρας περίπου 50 ετών χτυπήθηκαν από «ιπτάμενα αντικείμενα» μετά από σύγκρουση. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, ένας πύραυλος που χτύπησε ένα σπίτι στην πόλη Μπι’ίνα, στα βόρεια της χώρας, τραυμάτισε ένα από τα δύο θύματα. Άλλα τέσσερα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για οξύ άγχος επί τόπου.

