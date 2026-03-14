Ισραήλ: «400 κύματα επιθέσεων προς το Ιράν, χτυπήθηκαν 200 εγκαταστάσεις» λέει ο IDF

Στις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει από την έναρξη των επιχειρήσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν στάθηκε με ανακοίνωση του ο IDF.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός «έχουν χτυπηθεί περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την έναρξη της Επιχείρησης «Roaring Lion», έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 400 κύματα επιθέσεων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με έμφαση στην καταστροφή των πυροβολικών συστημάτων και των αμυντικών δικτύων του ιρανικού καθεστώτος.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά των συστημάτων και των δυνατοτήτων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Την τελευταία ημέρα, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενεργώντας βάσει πληροφοριών των IDF, χτύπησαν περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

Οι IDF χτύπησαν δεκάδες εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, μερικοί από τους οποίους ήταν φορτωμένοι και έτοιμοι να εκτοξευθούν προς το ισραηλινό έδαφος. Επιπλέον, χτυπήθηκαν συστήματα αεροπορικής άμυνας, θέσεις εκτόξευσης και αποθήκες όπλων.

