Υπουργείο Εξωτερικών: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό καθώς και στην κυβέρνηση της Ισπανίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο.

«Βαθιά θλίψη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

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Deeply saddened by the tragic train accident near Toledo, Spain. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims, & we wish a swift recovery to all those injured. At this difficult time, Greece stands in solidarity with the people & Government of Spain. https://t.co/AFTFhuzsGz— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της Ισπανίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.