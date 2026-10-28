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Υπουργείο Εξωτερικών: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Δεκάδες οι νεκροί από την τραγωδία

Υπουργείο Εξωτερικών: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό καθώς και στην κυβέρνηση της Ισπανίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο.

   «Βαθιά θλίψη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

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   Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της Ισπανίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.

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