Ισπανία: Σοκ και οργή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 68 νεκρούς – Ερωτήματα για το καινούριο σύστημα που δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία

Σοκαρισμένη και οργισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο με τους 68 νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες

Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE, η έρευνα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif στη Μαδρίτη να επιτρέψει την επανέναρξη της κυκλοφορίας του τρένου της Renfe, ενώ το τρένο της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση, επισημαίνοντας ότι υπήρχε κόκκινο σήμα που προειδοποιούσε για την παρουσία του ακινητοποιημένου συρμού.

Η οργή φουντώνει στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα El Español, στην γραμμή δεν είχε τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα ασφαλείας ERTMS που είχε αγοραστεί από το 2021, παρότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο.

Καταγγελίες για τα συστήματα ασφαλείας

Κατά την El Español ερωτήματα εγείρονται για τη διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Tο σύστημα ERTMS, το οποίο χρησιμοποιείται για την επιτήρηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ταχύτητας των τρένων, είχε ανατεθεί το 2021 και θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο. Η λειτουργία του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία, αλλά στη συγκεκριμένη γραμμή το σύστημα δεν λειτουργούσε.

⚫️ La Guardia Civil comparte nuevas imágenes aéreas de la zona del accidente ferroviario donde han fallecido al menos 68 personas Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 68 personas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Κατά το ίδιο δημοσίευμα στην γραμμή λειτουργεί το σύστημα ASFA, το οποίο λειτουργεί ως σύστημα προστασίας στη γραμμή Μαδρίτης – Ανδαλουσίας, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας.

🇪🇸 The death toll from the catastrophic high-speed rail collision in Toledo, central Spain, has risen to 68, making it one of the country’s worst rail disasters in decades. More than 100 people remain injured, with medical teams reporting several passengers in critical condition. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 28, 2026

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών των δύο τρένων, τις οποίες έφερε στο φως το RTVE. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ελεγκτής της Adif έδωσε στις 08:36 το πρωί οδηγία στον μηχανοδηγό του τρένου της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, η οποία στο συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να φτάσει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τα ηχητικά προκύπτει επίσης ότι δόθηκε άδεια επανέναρξης της κυκλοφορίας και στους δύο μηχανοδηγούς, ωστόσο μόνο ο συρμός της Renfe ξεκίνησε ξανά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:53, όταν το τρένο της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo.

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Η βλάβη και το πρωτόκολλο

Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, είχε προηγηθεί τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ασφαλείας LZB, το οποίο οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι, μετά τη βλάβη, το κέντρο ελέγχου ανέλαβε τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του πρωτοκόλλου που μετέδωσε το RTVE, όταν το σύστημα ασφαλείας δεν έχει αποκατασταθεί, η επανέναρξη της κίνησης πρέπει να γίνεται υπό περιορισμούς, με τον μηχανοδηγό να κινείται με τρόπο που του επιτρέπει να σταματήσει εγκαίρως εάν εντοπίσει εμπόδιο.

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Ο υπουργός υποστήριξε ότι η απόφαση να δοθεί άδεια κανονικής κυκλοφορίας χρήζει διερεύνησης. Οι ακριβείς συνθήκες και οι ενδεχόμενες ευθύνες θα αποσαφηνιστούν από την επίσημη έρευνα.

Επεισόδια έξω από το υπουργείο Μεταφορών

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα του Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους.

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Τη διαδήλωση διοργάνωσαν ακροδεξιές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Φάλαγγα (Falange), καθώς και η οργάνωση Revuelta, η οποία πρόσκειται στο ακροδεξιό κόμμα VOX. Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ενώ το κάλεσμα για τη συγκέντρωση διαδόθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συνθήματα όπως «Όλοι στους δρόμους», «Αρκετά πια» και «Εγκληματίες».

🚨🇪🇸 😲 ALERTE INFO – Madrid : la police charge des manifestants devant le ministère des Transports Des centaines de personnes, à l’appel notamment de la Phalange, réclamaient la démission du ministre Óscar Puente après la collision de Tolède (68 morts). 📹 Source : images filmées sur place #Madrid #Toledo #Urda— Pulse Monde (@PulseMonde) October 28, 2026

Η ένταση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, από τις 20:00 το βράδυ, στην πλατεία Σαν Χουάν ντε λα Κρουζ, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες, κροτίδες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση γκλομπ και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να απομακρύνουν το πλήθος από τους δρόμους και τη λεωφόρο.

Το δυστύχημα του Ιανουαρίου

Στις 18 Ιανουαρίου 2026, ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ της νότιας Ισπανίας συγκλόνισε τη χώρα, όταν τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με συρμό της κρατικής Renfe που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους 45 άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Στις 31 Ιανουαρίου, ο απολογισμός αυξήθηκε στους 46 νεκρούς, καθώς ένας τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του.