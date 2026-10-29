Μια μεγάλη σχολική συμμαχία για το μέλλον του νερού

Μια ιδέα που γεννιέται μέσα στην τάξη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένα σχολείο χρησιμοποιεί το νερό. Και μια πρακτική που τα παιδιά υιοθετούν στο σχολείο μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι, μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες. Σε αυτή τη σύνδεση, ανάμεσα στη γνώση και τη δράση, στηρίζεται η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό», ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός που καλεί τη νέα γενιά να συμμετάσχει ενεργά στην προστασία ενός πολύτιμου φυσικού πόρου.

Η πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού από όλη την Ελλάδα. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η δυνατότητα των παιδιών να κατανοήσουν την αξία του νερού μέσα από τη δική τους εμπειρία και να συμβάλουν, με τις προτάσεις τους, στην υπεύθυνη χρήση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχολείο ως αφετηρία αλλαγής

Με αφετηρία το δικό τους σχολείο, οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο ερευνητικής ομάδας. Ανακαλύπτουν τη διαδρομή του νερού μέχρι τη βρύση και παρατηρούν πώς χρησιμοποιείται στους χώρους όπου περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Εντοπίζουν σημεία στα οποία μπορεί να περιοριστεί η σπατάλη και συνεργάζονται για να σχεδιάσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής τους κοινότητας.

Κάθε εύρημα δίνει αφορμή για συζήτηση και κάθε πρόταση χρειάζεται σκέψη για να γίνει εφαρμόσιμη. Μια κατασκευή, μια αφίσα ή μια καινοτόμα πρόταση μπορούν να εκφράσουν την ιδέα μιας ομάδας και να μεταφέρουν το μήνυμά της στους συμμαθητές και στις οικογένειες. Με αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόμηση νερού αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνδεδεμένο με όσα τα ίδια τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν και να προτείνουν.

Σημασία έχει και η διαδρομή μέχρι το τελικό έργο. Μέσα από τη συνεργασία, οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν στοιχεία, να συζητούν διαφορετικές απόψεις και να αναζητούν κοινές λύσεις.

Παράλληλα, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στις υπόλοιπες τάξεις και στην τοπική κοινωνία, ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για την προστασία του νερού.

Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν αυτή τη διαδρομή, αξιοποιώντας τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού και το ψηφιακό υλικό του διαγωνισμού. Οι οκτώ διδακτικές ενότητες συνδέονται με τα μαθήματα του Δημοτικού και προσφέρουν ευκαιρίες βιωματικής μάθησης, από τη διερεύνηση του κύκλου του νερού μέχρι την ανάπτυξη και την παρουσίαση των μαθητικών έργων.

Μια συμμετοχή με αξία για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα

Η κοινή προσπάθεια συνοδεύεται από βραβεία που ωφελούν τα σχολεία συνολικά. Οι τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη αντιστοιχούν σε τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 5.000, 3.000 και 2.000 ευρώ. Τρεις ακόμη ειδικές διακρίσεις, για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση, καθώς και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων, συνοδεύονται από εξοπλισμό αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ΕΥΔΑΠ, η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνδέεται με τη συμμετοχή της κοινωνίας στην προστασία των υδάτινων πόρων. Μέσα από τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», η Εταιρεία ενθαρρύνει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τη σημασία των καθημερινών τους επιλογών και να μοιραστούν τη γνώση τους με τους ανθρώπους γύρω τους. Έτσι, η εμπειρία του διαγωνισμού μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωσή του, μέσα από συνήθειες υπεύθυνης χρήσης του νερού.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων πραγματοποιούνται από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, στις 15:00. Η υποβολή των έργων από τα σχολεία που θα έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα συμμετοχή θα γίνει από τις 12 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 21 Μαρτίου 2027, στις 15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή ξεκινά με τη συμμετοχή του σχολείου σας. Πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό και δηλώσεις συμμετοχής στο mpleapostoli.eydap.gr.