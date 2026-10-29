Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης: «Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου»

Η ψωρίαση είναι μια συχνή συστηματική φλεγμονώδης νόσος με αυτοάνοσο υπόστρωμα, που προσβάλλει περίπου το 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ζουν σχεδόν 250.000 άνθρωποι με ψωρίαση.

Πρόκειται για μία χρόνια πάθηση με εξάρσεις και υφέσεις, η οποία εμφανίζεται σε διάφορες μορφές, με πιο συχνή την ψωρίαση κατά πλάκας, που αποτελεί περίπου το 80% των περιπτώσεων.

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Οι περιοχές του σώματος που «προτιμά»

Χαρακτηριστικό της είναι οι κόκκινες παχιές πλάκες στο σώμα με λευκή απολέπιση και συχνά η φαγούρα. Μοιάζει με λέπια, τα οποία είναι στην πραγματικότητα τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Προσβάλλει το τριχωτό της κεφαλής και την περιοχή πίσω από τα αυτιά και ιδιαίτερα αγκώνες και γόνατα αλλά και τον κορμό, το πρόσωπο, τις παλάμες, τα πέλματα και τα νύχια.

Ο κίνδυνος εμφάνισης για τα παιδιά αυξάνεται σημαντικά όταν και οι δύο γονείς πάσχουν από ψωρίαση, φτάνοντας το 50%, και περιορίζεται στο 16% όταν πάσχει μόνο ο ένας γονέας.

1 στους 3 εμφάνισε τη νόσο πριν τα 18 του χρόνια

Με το φετινό διεθνές μήνυμα «Look BeyondMy Skin – Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου», η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης στρέφει την προσοχή στους νέους ανθρώπους και στις συχνά αθέατες επιπτώσεις της νόσου στην αυτοπεποίθηση, στις σχέσεις και στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με την IFPA, σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες με ψωρίαση εμφάνισε τη νόσο πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Η ψωρίαση μπορεί, επομένως, να είναι ήδη παρούσα όταν ένας νέος διαμορφώνει την αυτοεικόνα του, δημιουργεί φιλίες και προσωπικές σχέσεις ή κάνει τα πρώτα του βήματα στις σπουδές και την εργασία.

Δεν είναι μόνο ασθένεια του δέρματος

Τα επίμονα βλέμματα, οι παρανοήσεις και ο φόβος απόρριψης μπορούν να δυσκολέψουν αυτή την καθημερινότητα και να κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται ότι πρέπει να κρύβει το δέρμα του ή να εξηγεί διαρκώς τη νόσο του.

Η νόσος μεταδίδεται με το άγγιγμα ή την καθημερινή επαφή. Ωστόσο, η άγνοια γύρω από τη νόσο μπορεί να δημιουργεί αποστάσεις εκεί όπου χρειάζονται κατανόηση και αποδοχή. Η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των παρανοήσεων.

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ΚΑΛΥΨΩ: Το δέρμα φαίνεται. Η ανάγκη για στήριξη όχι

Σε μόλις έξι μήνες, οι συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» πλησίασαν το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς: 324 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 363 σε ολόκληρο το 2025. Παράλληλα, 48 άνθρωποι έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη. Τα στοιχεία του Σωματείου φέρνουν στο προσκήνιο μια διάσταση της ψωρίασης που συχνά παραμένει αθέατη: τη σημασία της υποστήριξης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής σύνδεσης για τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Οι συμμετοχές που καταγράφει το ΚΑΛΥΨΩ αναδεικνύουν τη σημασία ενός χώρου όπου οι άνθρωποι με ψωρίαση μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να μοιραστούν εμπειρίες και να αναζητήσουν υποστήριξη. Η φροντίδα τους χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμπτώματα όσο και τον τρόπο με τον οποίο η νόσος επηρεάζει τις σχέσεις, την αυτοπεποίθηση και την καθημερινή ζωή τους.