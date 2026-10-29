Τιμολόγια ρεύματος: Προτίμηση στα “μπλε” από τους καταναλωτές μετά την αλματώδη αύξηση στις τιμές τον Οκτώβρη

Η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο ανήλθε στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 15 λεπτά που ήταν τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση κατά 21%.

Η αύξηση επιβαρύνει περαιτέρω τους παρόχους και αναγκάζει τους καταναλωτές να επιλέγουν τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια για μεσαία και μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα «πράσινα».

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Πίσω από την άνοδο της τιμής της χονδρικής του ρεύματος κρύβεται η αλματώδης αύξηση τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το Brent αγγίζει σήμερα (29.10.2026) τα 114 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 75% σε σχέση με πέρσι.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο ξεπέρασε χθες (28.10.2026) τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας θεαματική αύξηση κατά 222% μέσα σε ένα χρόνο. Τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο, εκτός από το κόστος θέρμανσης, επηρεάζουν και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επιλογές στα τιμολόγια

Οι μεταβολές στο χρηματιστήριο ενέργειας μεταφέρονται και στις τιμές των παρόχων. Ειδικότερα, στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, των οποίων η χρέωση δεν μεταβάλλεται κάθε μήνα, η τιμή κυμαίνεται από 11,5 έως 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Μεγαλύτερες όμως διακυμάνσεις παρατηρούνται στα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια, η τιμή των οποίων ξεκινά από τα 14,7 και φτάνει τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για ένα νοικοκυριό, επομένως, που καταναλώνει 200 κιλοβατώρες τον μήνα, ο λογαριασμός με μπλε τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 55 ευρώ και με πράσινο στα 51 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το κυμαινόμενο τιμολόγιο είναι ελαφρώς φθηνότερο.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν η κατανάλωση αυξάνεται στις 300 ή 400 κιλοβατώρες, μια μέση δηλαδή κατανάλωση για ένα νοικοκυριό.

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Σε αυτή την περίπτωση το σταθερό τιμολόγιο κοστίζει 67 και 82 ευρώ αντίστοιχα, ενώ το κυμαινόμενο διαμορφώνεται στα 77 και 100 ευρώ. Από τα παραδείγματα καθίσταται σαφές ότι το «μπλε» σταθερό τιμολόγιο ρεύματος σε μεσαία και μεγάλη κατανάλωση υπερισχύει του κυμαινόμενου «πράσινου».

Η τάση των καταναλωτών τους τελευταίους μήνες δείχνει ότι οι πολίτες στρέφονται στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, αφού τους εξασφαλίζουν εκ των προτέρων μια σταθερή τιμή και με τον τρόπο αυτό προφυλάσσονται από τις μεταβολές στην τιμή χονδρικής.