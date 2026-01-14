Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Ισπανία: Καλεί τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα

Τι αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που έκανε επίσης λόγο για πάνω από 10.000 συλλήψεις.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.

