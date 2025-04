Μετά από ώρες μπλακ άουτ, το ρεύμα επέστρεψε στην Ισπανία, με τους κατοίκους της Μαδρίτης να ξεσπάνε σε χειροκροτήματα και ιαχές ικανοποίησης.

Συγκεκριμένα, βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media και αναδημοσιεύονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουν αποτυπώσει τις στιγμές πανηγυρισμών, όταν επέστρεψε το φως, το βράδυ της Δευτέρας.

Παρά το γεγονός, πάντως, ότι έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από το μπλακ άουτ, ακόμα οι αρχές της Ισπανίας δεν έχουν ανακοινώσει την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα, με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά.

Cheers erupt on Madrid’s Gran Vía as electricity returns after hours of blackout. #spainpower #Spain #Portugal #blackoutEurope #Blackout #Lisbon #Madrid #poweroutage pic.twitter.com/yIjD2Q1ose

Cheers of joy last night on Madrid’s Gran Vía as power partially returned, but the issue persists, with 24 million Spaniards in darkness. The PM confirmed the grid lost 15 gigawatts (60% of national demand), expecting full restoration today pic.twitter.com/Um4WUE96GV